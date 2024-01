Zieloni: deweloperzy mogą pomóc rozwiązać problem z mieszkaniami komunalnymi

Szczecin dysponuje prawie 15 tysiącami mieszkań komunalnych. 12176 podlega Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych, a prawie 2500 jest w gestii Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Komunalnego. Obecnie prawie 600 lokali to pustostany (433 w ZBiLK i 160 w TBS). Tylko 31 z nich jest gotowe do zamieszkania od razu. W tym roku do wynajmu, po wcześniejszym remoncie na koszt gminy, zaplanowano 233 mieszkania. Kolejne 178 przeznaczono do wynajmu w zamian za remont na koszt przyszłego najemcy. 81 zostanie zasiedlonych po przeprowadzeniu modernizacji całych budynków, a 70 lokali trafi na sprzedaż. Co roku do gminy wraca ok. 700 lokali. Przede wszystkim w wyniku śmierci najemcy oraz eksmisji. Odzyskane lokale są zwykle w bardzo złym stanie: brudne pomieszczenia, zniszczone podłogi, ściany i sufity, połamane drzwi, zdewastowane meble i urządzenia sanitarne itp. Często przed remontem mieszkanie wymaga gruntownego posprzątania, a w niektórych przypadkach przeprowadzenia dezynfekcji i dezynsekcji. Średni czas na wyremontowanie mieszkania ze środków miasta to kilkanaście miesięcy. Koszt remontu jednego odzyskanego mieszkania zależy m.in. od metrażu, stopnia zniszczenia, zakresu prac remontowych i waha się pomiędzy 40 tys. a ponad 100 tys. zł.