Zdrowe zęby to zdrowe ciało. Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej

Na inaugurację Miesiąca Zdrowia Jamy Ustnej szczecińscy stomatolodzy w hotelu Coutryard by Marriott zorganizowali wiosenną edycję konferencji stomatologicznej Dentist Mundi - całodniowy cykl dyskusyjno-szkoleniowo-warsztatowy. Dowiedzieli się na niej m.in. jak postępować w przypadku zwichnięcia zęba, jakie mogą być trudności i powikłania po ekstrakcji zęba a także jakie mogą wystąpić trudności w przypadku leczenia implantoprotetycznego.

Organizatorem konferencji była Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

- To jest cykliczne spotkanie - Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz, wiceprzewodnicząca Komisji. - Organizujemy je, bo naszym obowiązkiem zapisanym w ustawie jest kształcenie ustawiczne, podyplomowe.

Miesiąc Zdrowia Jamy Ustnej to od lat pracowity okres. Odbywają się wtedy liczne spotkania, warsztaty i wykłady, które mają na celu wzbogacanie wiedzy lekarzy dentystów. Jest to również okazja do promowania działań profilaktycznych.