Zaproszenie na konsultacje w sprawie domów kultury na prawobrzeżu

Spotkanie będzie wstępem do dalszych konsultacji społecznych, dotyczących potencjalnego połączenia MOK oraz Domu Kultury Krzemień w jedną instytucję - Ośrodek Inicjatyw Lokalnych „Przystań Kultury”. Proces połączenia został wstrzymany, po to by w najbliższych miesiącach zebrać opinie mieszkańców na ten temat. Spotkanie będzie też okazją do rozmowy na temat oczekiwań co do oferty i sposobu funkcjonowania MOK oraz Klubu Delta.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego (wtorek) o godz. 18:00 w Klubie Delta (ul. Racławicka 10).

W spotkaniu wezmą udział: Paulina Stok-Stocka - p.o. dyrektora MOK, Michał Giełzak - dyrektor Domu Kultury Krzemień oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.