Zaczynają się odbiory i rozruchy w szczecińskim aquaparku

Rozruch technologiczny wraz z odbiorami zgodnie z założeniami może potrwać od trzech do sześciu miesięcy. Od tego kiedy się zakończy będzie zależał termin otwarcia Fabryki Wody dla mieszkańców. Od niedawna spółka poszukuje co najmniej kilkunastu ratowników. Cennik biletów i karnetów ma być upubliczniony krótko przed otwarciem.

Władze parku wodnego zapewniają, że obiekt będzie najnowocześniejszy w Polsce. Będzie oferował baseny, zjeżdżalnie, saunarium oraz strefy rekreacyjno-rozrywkowe. W Centrum Edukacyjnym odwiedzający mają zgłębiać fascynujący świat nauki o wodzie poprzez interaktywne i manualne wystawy, warsztaty oraz prezentacje edukacyjne. Z dbałością o bezpieczeństwo i komfort odwiedzających, obiekt został starannie zaprojektowany z uwzględnieniem najwyższych standardów jakości.

Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja 41. Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.