Zachodniopomorskie. Dokąd dojeżdżamy do pracy? Kto przyjeżdża pracować do naszego regionu? Znamy dane

- Nie dysponujemy danymi dotyczącymi środków transportu, którymi mieszkańcy regionu dojeżdżają do pracy. To zagadnienie nie zostało ujęte w naszych dotychczas prowadzonych badaniach - mówi Anna Kamińska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

To dane uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym w 2021 roku. Według danych spisowych, spośród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do pracy poza gminę (lub jej wydzieloną część miejską/wiejską) swojego zamieszkania dojeżdżało 173,1 tys. pracowników (dla porównania według danych z NSP 2011 81,6 tys.).

Podział według płci

W naszym regionie, tak jak we wszystkich województwach, na dojazdy do pracy częściej decydowali się mężczyźni. Ich odsetek był nieznacznie niższy niż udział mężczyzn dojeżdżających do pracy w całym kraju (52,0% wobec 52,8%). Mężczyźni przeważali zarówno wśród dojeżdżających do pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego, jak i poza jego granice, przy czym w tej drugiej grupie ich przewaga była większa (51,3% wobec 55,9% dojeżdżających poza województwo).

Wiek i miejsce zamieszkania

Najbardziej skłonne do podjęcia pracy poza gminą zamieszkania były osoby w grupach wieku 35-44 lata oraz 25-34 lata. Spośród zamieszkujących województwo zachodniopomorskie pracowników najemnych dojeżdżających do pracy poza gminę zamieszkania wyróżniali się mieszkańcy gminy Szczecin oraz gmin otaczających to miasto. Mieszkańcy Szczecina dojeżdżali głównie do innych gmin województwa (74,6%); w pozostałych gminach sąsiadujących tendencja ta była jeszcze silniejsza.

Dokąd jeździmy?

Główny cel wyjazdów do pracy dla pracowników najemnych z Zachodniopomorskiego stanowiło województwo mazowieckie, dokąd kierowała się prawie jedna czwarta wyjeżdżających (23,1%). Stosunkowo licznie wyjeżdżano do innych województw sąsiednich: wielkopolskiego (21,3%), pomorskiego (19,7%) i lubuskiego (14,4%). Najrzadziej natomiast celem wyjazdów do pracy było województwo podlaskie; pracownicy najemni z województwa zachodniopomorskiego stanowili 0,4%.