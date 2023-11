Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ma nowy sprzęt do diagnostyki

Nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat RTG z oprogramowaniem i wyposażeniem, oparty jest na technologii robotycznych ramion. Dodatkowo jest wyposażony w wysokiej klasy fluoroskopię oraz możliwość wykonywania badań w niedostępnej dotąd formie np. prześwietlenia całego kręgosłupa lub kości długich.

- Rentgenodiagnostyka z wykorzystaniem technologii robotycznych ramion to możliwość wykonania większości badań bez konieczności poruszania pacjenta, co jest niezwykle cenne z uwagi na profil pacjentów naszego szpitala, którzy nierzadko mają ograniczoną mobilność - mówi Adrian Sikorski, dyrektor ZCO.

- Co najważniejsze, nowszy aparat to kolejny krok w kierunku ograniczania dawki promieniowania jonizującego do niezbędnego minimum oraz w przyszłości integracja z centralnym rejestrem dawki.

Szpital przy ul. Strzałowskiej otrzymał nowy sprzęt dzięki dofinansowaniu z funduszy UE. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ZCO został zainstalowany także nowoczesny, w pełni cyfrowy aparat mammograficzny. Posiada funkcję wykonywania badań tomosyntezy piersi.