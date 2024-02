Poznajmy się bliżej. Robot i człowiek - cyfrowi bliźniacy

- Wszyscy dzisiaj mówią, że to roboty są najbardziej zaawansowane, ale to nieprawda, to obrabiarki są najbardziej zaawansowane - mówi prof. Pajor. - To jest robot o bardzo dużej precyzji i bardzo dużej wydajności w pracy. O ile typowy robot kosztuje 200-300 tys. zł, to obrabiarka może kosztować nawet ponad milion zł. Kiedyś były tokarki, frezarki, wiertarki, a to jest kombajn, który robi wszystko - toczy, wierci, frezuje. Koncentracja wszystkich zabiegów w jednej maszynie. Ona obrabia z jednej strony, podaje wrzeciona, obrabia z drugiej strony, chwyta narzędzia do toczenia, toczy, chwyta frez, frezuje, chwyta wiertło, wierci. A razem z nią pracuje robot, który odbiera wykonane elementy. Wszystko programowane z jednego pulpitu. Nie ma przy tej obrabiarce żadnych wygrodzeń, ludzie mogą wokół niej chodzić, jak się zbliżą za bardzo, maszyna się sama zatrzymuje. Tak wyglądają współczesne trendy. Jak się pojedzie na targi, to maszyny są sprzedawane w pakiecie z robotami. Kiedyś w przemyśle opłacały się tylko seryjne, masowe produkcje, a dzisiaj nie. Dzisiaj wystarczy napisać program i maszyna jest przestrajana bardzo szybko. To wynika z czwartej rewolucji przemysłowej, w której warunkiem jest kastomizacja produkcji. Trzecia rewolucja mówiła, że produkcja ma być całkowicie zautomatyzowana w bezzałogowych fabrykach, a czwarta rewolucja mówi, że roboty mają pracować z ludźmi. To wszystko się dopiero rozwija, bo to są dosyć trudne technologie, ale tempo rozwoju jest imponujące.