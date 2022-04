Wyziębiona foczka na świnoujskiej plaży. Dostała imię „Sopelek” i dochodzi do siebie na Helu

– Czuje się dobrze, była po prostu bardzo osłabiona. Ma rankę na płetwie, ale to nic groźnego. Jak tylko trochę dojdzie do siebie, to zostanie wypuszczona na wolność, prawdopodobnie przy ujściu Wisły, gdzie mamy kolonię fok szarych – mówi Wioleta Miętkiewicz, koordynator zespołu opiekunów fok ze Stacji Morskiej w Helu.