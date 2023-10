Wyróżnienia dla szczecińskich naukowców w konkursie Explory

Gdynia Explory Week to największe w Polsce wydarzenie, które promuje naukę, a także święto miłośników nowoczesnych technologii. W tym roku odbyła się 12. edycja tego wydarzenia. Główny punkt Gdynia Explory Weeku to finał Konkursu Naukowego Explory dla młodych naukowców. Jest on skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 20 lat. Młodzi ludzie mają szansę pokazać swoje pomysły światu i skonsultować je z ekspertami, a także wygrać prestiżowe nagrody. W tym roku do konkursu zgłoszono 286 projektów. Do finału trafiło 35 z nich.

Karolina Anna Sammel, studentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, stworzyła koncepcję oczyszczania wody z mikroplastiku i bakterii E.Coli za pomocą za pomocą biokompatybilnego nanokompozytu o właściwościach magnetycznych niewpływającego negatywnie na środowisko wodne. Przed nią szansa na zaprezentowanie projektu międzynarodowej społeczności badawczej, zdobyła bowiem akredytacją do największego na świecie konkursu naukowego – REGENERON ISEF w USA.