Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 27.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Stepnica ul. Bolesława Śmiałego nr : 2, 4, 6, 8, 3, 10, 5, 7, 12, 9 ul. Bolesława Chrobrego nr : 26, 24, 22, 16, 16A, 14, 10, 8, 1, 5 3.06 od godz. 8:00 do 14:00

Goleniów ul. Dębowa nr 2, 4, 6, 8 ul. Świerkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 31.05 od godz. 8:00 do 14:00

Budzień 31.05 od godz. 8:00 do 14:00

Żarnowo ul. Podgórna nr : 5, 4, oraz ul. Kościelna nr : 31, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Kępy Lubczyńskie 2A 28.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11. 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3. 28.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Władysława IV 9c. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Siadło Dolne, dz.nr 16/3, 16/4, 16/6, 16/8, 16/12, 16/13, 16/17, 16/18. 3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Jasienica, ul. Świętego Marcina dz.nr 415/2, 415/3, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0163308. 28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20. 29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Inwalidzka 56, 58.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Poronińska 1 do 1b, Chobolańska 45.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3 do 5.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wałecki

Przelewice od numeru 32a do numeru 40b

28.05 od godz. 8:30 do 10:00

Świnoujście

Świnoujście ul. Słoneczna 14, 16, 18

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

Świnoujście ul. Modrzejewskiej 20

28.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kamieński

Golczewo ul. 9 Maja nr 3,5 działki nr 35/5 , 35/2 , 593, 62/13

28.05 od godz. 9:00 do 12:00