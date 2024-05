Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 2.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (2.05 5:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Azaliowa dz.nr 86/3, Urodzajna 2b, 5 do 11, dz.nr 2/1, 6/6, 94/2, 95/4, 95/5, 95/8. 7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra 116 stacja paliw, dz.nr 2/3, 7/4, 13/1, 59/1. 6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dobrej Nadziei 1, 6, dz.nr 6/14, Wyspiarzy 23, Wiejska 44. 6.05 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Ruska 22, 22a, portiernia. 6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żniwna 55/1, 55/2. 6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Grodzka 23, 24, 38, 40, Kurkowa 1. 2.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Żołnierska 1, 1a, 2, kościół, cmentarz, biletomat, Szeroka 63.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin, ul. Buczynowa 6 do 22 parzyste, 17 do 23 nieparzyste, dz.nr 220, 221/222.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla ul. Sprinterska, Maratońska, Olimpijska, Kolarska, Orna 1 do 5, Nehringa 50 do 66.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Różowa 9, 9a, garaże, Chłopska 73, Kolorowych Domów pawilony spożywcze, dz.nr 31/3.

7.05 od godz. 8:30 do 12:30

Szczecin, ul. Orna 1, 3, dz.nr 22/1, 22/7, 22/8.

7.05 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Marzanny, Strzałowska 2 do 10, 37 do 42.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00