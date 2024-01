Wspólne śpiewanie na cześć założyciela szczecińskiej opery. W weekend rozpoczął się rok Jacka Nieżychowskiego [ZDJĘCIA]

Przy grobie artysty na Cmentarzu Centralnym zebrała się rodzina i przyjaciele artysty.

Rodzina Jubilata opowiadała rodzinne anegdotki, wspominając jego pogodne podejście do życia i poczucie humoru.

- Tata miał wspaniałe podejście do nas, do dzieci. Gdy miałem 7 lat i przyłapał mnie na paleniu papierosów, to posadził mnie w swoim gabinecie, nie beształ, nie sprał, tylko poczęstował kolejnym, piekielnie mocnym i powiedział: „Gdy będziesz chciał zapalić, przyjdź, zapalimy razem”. Potem już nie zapaliłem papierosa bardzo długo - mówi Tomasz Nieżychowski, syn. - Gdy się wygłupialiśmy z moją ówczesną narzeczoną i szwagrem, jadąc nową Syreną taty, w trójkę z przodu, jedna osoba hamowała, druga przyspieszała, trzecia miała sprzęgło. Całe miasto przejechaliśmy. Jak palnęliśmy w ogrodzenie do dużego ogrodu, gdzie był mini-golf, to skróciliśmy Syrenę o pół metra. A tata siedział i jadł obiad. Wyjrzał przez okno, zapytał, co się stało i skwitował: „Aha, napraw, to blacha, wyklepie się”.