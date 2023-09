Wojskowe zakończenie wakacji. Terytorialsi świętowali nad morzem [ZDJĘCIA]

- Żołnierze. Dziękuję Wam, że wolny, wakacyjny czas poświęciliście na trudne szkolenie wojskowe. Liczę teraz na Was, że wzorem naszego patrona będziecie gotowi, by poświęcić wiele, czasem nawet zdrowie i życie dla naszej małej i wielkiej Ojczyzny. Tak jak on - mówił do nich dowódca Brygady płk Piotr Sulwiński.