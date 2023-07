Wojewódzkie obchody święta policji. Dlaczego wybrano Pyrzyce?

- Dzięki budowie nowej komendy policji mieszkańcy Pyrzyc będą mieli dostęp do profesjonalnego wsparcia odpowiednio wyposażonych i wyszkolonych policjantów. Nowy system informacyjny pozwoli im na szybkie przekazywanie informacji o wszelkich zdarzeniach, co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto, modernizacja istniejącego sprzętu i wyposażenia pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na wszelkiego rodzaju zdarzenia, co będzie służyć dobrobytowi mieszkańców Pyrzyc - mówił nadinsp. Tomasz Trawiński, szef zachodniopomorskiego garnizonu.

- To wielki zaszczyt, że mogę razem z wami każdego dnia budować poczucie bezpieczeństwa mieszkańców województwa. Dziękuję wam za odwagę, bezinteresowne niesienie pomocy, solidarność zawodową, poczucie odpowiedzialności, a także nierzadko - nie boję się użyć tego słowa - za bohaterstwo - mówił do podwładnych komendant Trawiński.

Zarobki policjantów w 2023 r. Kursant - ok 3,5 netto, początkujący policjant- 4 900 zł,referent - ok 4900 - 5200 zł , dzielnicowy - ok. 4625 - 5550 zł, dyżurni - ok. 6600 zł, kierownicy referatów - ok. 6900 zł, naczelnik wydziału - ok 7100 zł , komendant od 8 tys zł wzwyż.

- Naprawdę czuję się bezpiecznie, gdy wychodzę na spacer, czy do sklepu. Teraz gdy komendę będę miała tak blisko, to w ogóle jestem spokojna - mówiła mieszkanka Pyrzyc.

Mają od kilku do kilkunastu lat stażu w policji. Nie pełnią eksponowanych stanowisk, dlatego możemy nazwać ich szeregowymi funkcjonariuszami. Zgodzili się z nami porozmawiać pod warunkiem, że nie przedstawimy ich z nazwiska. Oto co nam opowiedzieli o swojej pracy i wyzwaniach jakie czekają policję.

Funkcjonariusz 1. - Jest poprawa, gdy chodzi o zarobki. To oczywiście nie są kokosy, ale zarabiamy trochę lepiej. I dotyczy to funkcjonariuszy na każdym szczeblu. Problem są relacje z przełożonymi. Braki kadrowe, stresująca praca, powoduje wiele konfliktów. Niektórzy nie wytrzymują tego ciśnienia i odchodzą. Policja to służba, więc mogą cię wezwać do pracy nawet, gdy formalnie masz dzień wolny. Poza tym naciski na wyniki i statystyki powodują duże napięcia.

Funkcjonariusz 2. - Zajmuję się ściganiem przestępstw związanych między innymi z oszustwami. Mogę bez ogródek powiedzieć, że będzie ich coraz więcej, bez względu na to co pokażą oficjalne statystyki. Mam wrażenie, że nie wszyscy, którzy rządzą polską policją są do tego przekonani. Woleliby, abyśmy zajmowali się ściganiem tradycyjnych przestępstw, bo to łatwiejsze. A wśród przestępców jest coraz więcej tych, którzy znają się na programowaniu, komputerach, wykorzystują sztuczną inteligencję. Według mnie nasza policja nie jest na tyle nowoczesna, jak wymagają tego obecne czasy.

Funkcjonariusz 3. - Pracuję w drogówce w jednej z komend. Lubię tą pracę, choć mam poczucie, że to syzyfowa praca. Pijanych kierowców nie ubywa, wypadków i kolizji też wcale nie jest dużo mniej, choć jeździmy po coraz lepszych drogach. Od lat zastanawiam się, co przekonałoby ludzi do bezpiecznej jazdy. I nie znajduję odpowiedzi.

Dzisiaj kilkudziesięciu zachodnich policjantów otrzymało awanse na wyższe stanowiska. Ośmioro dostało medale za odwagę i pomoc.