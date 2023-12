Wojewoda wręczył medale małym-wielkim bohaterom. Bartek i Piotr uratowali z pożaru młodsze siostry [ZDJĘCIA]

Pożar wybuchł w lutym, w jednym z domów w Boninie - powiat łobeski.

- To była sobota po południu - opowiada Martyna Matysek, mama małych bohaterów. - Byłam w domu sama z dziećmi, mąż był jeszcze w pracy. Przechodząc obok kotłowni zobaczyłam ogień. Wpadłam w popłoch. Nie wiedziałam, co robić. Ogarnęła mnie taka panika, że do dzisiaj nie pamiętam, co się dalej wydarzyło. Wydaje mi się, że próbowałam gasić. Ale nie wiem na pewno.