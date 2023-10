Wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek Politechniki Morskiej [ZDJĘCIA]

– Laboratoria, które tam powstaną, mają za zadanie integrować różne źródła energii. Będziemy wykorzystywali solary, a właściwie panele fotowoltaiczne, które zostaną zainstalowane na dachu nowego budynku. Część tego zasilania wykorzystana zostanie do celów laboratoryjnych. Planujemy również uruchomienie w tym miejscu laboratoriów, które będą pokazywały, w jaki sposób magazynuje się produkty powstające z nadmiaru energii, pochodzącej na przykład z wiatru albo fotowoltaiki – mówi Maciej Kozak, dziekan Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki Politechniki Morskiej. - W tym budynku będą kształceni studenci dwóch wydziałów, ale zapraszamy również studentów innych wydziałów.

Budynek jest potrzebny przede wszystkim, by zapewnić odpowiednie warunki nauczania intensywnie rozwijającemu się Wydziałowi Mechatroniki i Elektrotechniki, choć niektóre z pomieszczeń zajmą laboratoria Wydziału Mechanicznego. Część laboratoriów zostanie przeniesiona w nowe miejsce, ale powstaną także zupełnie nowe. Inwestycja znajduje się obecnie na początkowym etapie budowy.

Laboratoria w nowym budynku przeznaczone będą do badań naukowych i kursów (także specjalistycznych) z zakresu maszyn i napędów, napięć średnich (High Voltage Course), energoelektronicznego sterowania napędami głównymi oraz obróbki i przetwarzania danych pochodzących z turbiny wiatrowej zainstalowanej na terenie obiektu. Studenci będą mogli korzystać z nowoczesnych laboratoriów technik pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych i paneli fotowoltaicznych, sterowania układami czasu rzeczywistego z wykorzystaniem techniki Hardware-in-Loop oraz laboratoriami elektrotechniki i elektroniki cyfrowej niezbędnymi do kształcenia na kierunkach inżynierskich zarówno pływających, jak i lądowych.