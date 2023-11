Wielki awans prokuratora Artura Maludego z Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Zdecydowana większość prokuratorów o takim awansie może tylko pomarzyć. Prokurator „krajówki” to praktycznie szczyt kariery w tym zawodzie z pensją nawet ok. 30 tys. zł. Artur Maludy to absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Opinia publiczna szerzej usłyszała to nazwisko dekadę temu, gdy zaczął ścigać szczecińskich przedsiębiorców i urzędników skarbówki i sanepidu, których oskarżał o łapownictwo. Po latach prawie wszyscy zostali uniewinnieni. Ostatnie wyroki uniewinniające m.in. restauratora Pawła Golemę, zapadły w tym roku. Uniewinnieni zapowiedzieli, że będą się domagać odszkodowań.

Po kilku latach w roli prokuratora, Maludy chciał zmienić zawód i zostać sędzią. Nie dostał zgody od ówczesnej Krajowej Rady Sądownictwa.

W 2016 r. prok. Maludy z prokuratury okręgowej awansował do regionalnej i został jej szefem. W prokuraturach regionalnych prowadzone są najpoważniejsze sprawy, w tym z wątkami politycznymi. W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie prowadzone jest m.in. śledztwo w sprawie senatora, prof. Tomasza Grodzkiego, któremu prokurator zarzuca przyjmowanie łapówek od pacjentów z czasów, gdy był dyrektorem szpitala. Prof. Grodzki zaprzecza. Sprawa pozostaje w zawieszeniu, bo senator chroni immunitet.

Kilka miesięcy temu prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w ZCH Police w okresie 2012-2015. Oskarżeni, w tym ówczesny prezes, nie przyznali się do winy, a sąd nie zgodził się aresztować podejrzanych. Decyzja o braku aresztu była powodem sporu, a regionalna zarzucała nawet sędziom przekroczenie uprawnień. Sprawę umorzono.

Regionalna prowadziła także m.in. sprawę kontraktu na śmigłowce Caracale, który podpisano za czasów koalicji PO-PSL, a zerwano w 2015 r., gdy PiS doszedł do władzy. Nikom zarzutów nie postawiono.