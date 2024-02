Wieczorek: do wyborów idziemy sami. Ale potem współpraca

Do sejmiku Polska 2050 idzie w koalicji z PSL w ramach Trzeciej Drogi.

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Szczecina może być poseł Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.

Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Prawdopodobnie zapadnie w drugiej połowie lutego.

W połowie lutego poznamy kandydata na prezydenta Szczecina popieranego przez PiS. Według nieoficjalnych informacji będzie to poseł Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. On sam przyznaje, że rozważa start, ale czeka na decyzje partyjnych organów. O tym, że kandydat PiS ma szanse wygrać jest przekonany poseł Artur Szałabawka.

– Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do kampanii samorządowej. Będziemy mieli bardzo mocnego kandydata na prezydenta Szczecina. Przede wszystkim będzie kandydatem wszystkich szczecinian. To będzie osoba, która umie łączyć, potrafi docierać do wszystkich mieszkańców Szczecina. To będzie osoba, która w tych wyborach samorządowych swoją ciężką pracą doprowadzi do zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. My w tych wyborach chcemy zwyciężyć - mówił niedawno.