Wieczny odpoczynek racz opłacić im, panie. Zmieniające się zwyczaje czy brak pamięci?

Trzeci co do wielkości cmentarz w Europie. Piękne parkowe założenie, na którym od ponad wieku chowa się zmarłych. Między pierwszą a drugą bramą kwatery tych, którzy zmarli mniej więcej dwadzieścia lat temu. Rzędy zadbanych nagrobków przedzielone jednym zapadającym się grobem. Nikt nie zaglądał tutaj od lat, ci, którzy odwiedzają swoich bliskich w pobliżu, czasami zapalą znicz. Poza tym nikt o tym, kto został tam pochowany, nie pamięta. Drewniane ogrodzenie prawie się już zapadło. Pewnie za jakiś czas zapomniana, ozdobiona dziś już zbutwiałym krzyżem mogiła zniknie. Trudno liczyć, że ktoś wniesie opłatę za grób, skoro nie opiekował się nim dotychczas. Pochowane tam szczątki trafią więc w inne miejsce. Na chwilę codzienność zaburzy wezwanie: „Niech odpoczywa w pokoju wiecznym”. Na jego miejscu spocznie ktoś inny. Tak być musi.

Co w momencie, kiedy grób jest likwidowany? Szczątki z niego wydobyte, zostają z zachowaniem wszelkiej ostrożności i powagi przeniesione do cmentarnego ossuarium, miejsca, gdzie spoczywać już będą na wieki. Pochodzące z łaciny słowo na określenie takiego miejsca (ale również oznaczające pojemnik na szczątki lub prochy) swój początek ma w słowie os, ossis - kość. Sko-ro jednak piszemy o wieczności, to nic nie dzieje się szybko. Także likwidacja grobu, o którym nikt nie pamięta.

W Szczecinku przy bramach wejściowych na cmentarz znajdują się tabliczki informujące, za jaki rok pochówków należy obecnie zapłacić. Czasami na pomnikach pojawiają się nalepki przypominające o opłacie lub ogłoszenia na tablicy przed bramą główną. To właściwie jedyny sposób dotarcia do rodzin, bo zarządca cmentarza nie ma przecież danych bliskich i nie wysyła żadnych ponagleń. Podobnie postępują w innych miastach.

- Różne są też sytuacje rodzinne i życiowe, krewni starzeją się, umierają, rozjeżdżają się po świecie… Z tego też powodu zachowujemy kilkuletni „okres ochronny” pomiędzy wygaśnięciem opłaty a ewentualną likwidacją grobu - przypomina zaś Paulina Łątka.

Żeby przedłużyć miejsce pochówku na reprezentacyjnej nekropolii Szczecina, Cmentarzu Centralnym, trzeba liczyć się z wydatkiem od 660 złotych za grób dziecka, do blisko 3000 zł za głębinowy, trzymiejscowy grób rodzinny. Na pozostałych szczecińskich cmentarzach jest nieco taniej. Obecnie obowiązująca opłata na cmentarzu komunalnym w Koszalinie wynosi 650 zł i obejmuje 20 lat. Po tym czasie trzeba zapłacić za kolejne 20 lat (jest też możliwość dokonania opłaty za dziesięć lat, wtedy opłata wynosi 325 zł). W Szczecinku to 570 złotych, a w Białogardzie 740 złotych. To nie są małe kwoty. I czasami właśnie to jest barierą przed przedłużeniem opłaty za miejsce. To jednak praktycznie niezauważalny margines.