Absolwenci pielęgniarstwa założyli czepki. Zasilą kadrę w szczecińskich szpitalach [ZDJĘCIA]

Uczelnie kształcące pielęgniarki odczuły w ostatnich latach duże zainteresowanie. To wynik podwyżek, które dotyczą osób wykonujących ten zawód.

Jeszcze niedawno PUM miał problem z naborem na studia na kierunku pielęgniarstwo. Teraz PUM nie ma żadnych problemów z naborem. Nawet na odpłatne trzyletnie studia niestacjonarne (cena: 16 tys. zł rocznie) zgłosiło się około stu chętnych.

W piątek kolejny rocznik kierunku pielęgniarstwo na trzyletnich studiach niestacjonarnych odebrał dyplomy. Niemal wszyscy absolwenci mają już zaplanowane życie zawodowe.

- Na pewno zostanę w Polsce, bo mam już zapewnione miejsce pracy w szpitalu, gdzie wcześniej pracowałam jako pomoc. Na razie pracę mam zagwarantowaną i zobaczymy, co będzie na przyszłość - mówi Nina Spilniuk, absolwentka. - U mnie nie było żadnej tradycji rodzinnej, jeśli chodzi o tę pracę, po prostu chciałam zostać pielęgniarką. Lubię pomagać ludziom, bo to jest bardzo ważne w naszym życiu. Pomoc innym zawsze wraca do nas.