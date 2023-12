Weekend w Szczecinie. Przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych weekendu

1, 2, 3 grudnia, godz. 19.00

"Komedianci”- Teatr Polski w Szczecinie

Mikołaj Grabowski to specjalista od twórczości Bogusława Schaeffera. Na podstawie twórczości tego dramaturga ("Próby", "Scenariusz dla trzech aktorów", "Kwartet dla czterech aktorów") powstał scenariusz „Komediantów”. To swoisty „teatr w teatrze” oraz pretekst do refleksji na temat znaczenia sztuki w życiu człowieka: „Teatr nie jest po to, by opowiadać o tym, co zdarzyło się naprawdę. O tym, co zdarzyło się naprawdę opowie najlepiej samo wydarzenie. Teatr jest po to, aby opowiedzieć prawdę o teatrze, o możliwościach człowieka, który stworzył teatr, który ten teatr ciągle tworzy i zmienia, który żyje w teatrze, dla teatru, z powodu teatru” – rozważa jedna z postaci spektaklu.

2, 3 grudnia, godz. 19.00