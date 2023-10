Weekend w Szczecinie czyli najciekawsze wydarzenia kulturalne

Sprawdź co dzieje się w weekend w Szczecinie>>>

W ten weekend mamy do wyboru wiele spektakli teatralnych, ale w ofercie są także ciekawe koncerty i wystawy.

"Zabić prezydenta" Teatr Współczesny w Szczecinie Dla jednych psychopata, którego należy potępić, dla innych obiekt kultu i niedościgniony wzór. Spektakl o Eligiuszu Niewiadomskim, zabójcy pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza.

20 października, godz. 19.00, 21, 22 października, godz. 17.00 "Sen nocy letniej" - Teatr Współczesny w Szczecinie Na motywach komedii Williama Shakespeare’a w przekładzie Stanisława Barańczaka oraz na podstawie wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, a także osobami zajmującymi się asystenturą seksualną i pracą seksualną.

20, 21, 22 października, godz. 19.00 "Cabaret" Teatr Polski w Szczecinie Musical, autorstwa Johna Kandera i Freda Ebba o tym samym tytule, po raz pierwszy wystawiono na deskach nowojorskiego Broadwayu w 1966 roku. Widowisko oparto na książce Christophera Isherwooda pt. „The Berlin Stories” oraz sztuce Johna Van Drutena – „I am Camera”. Z musicalu pochodzą tak znane utwory, jak „Mein Herr”, „Maybe This Time” czy „Money Money”.

20, 21, 22 października, godz. 19

"Mayday" Teatr Polski w Szczecinie Na scenie Teatru Polskiego grana od 24 lat. Komedia zostanie zaprezentowana 7 października po raz – uwaga, uwaga! – 1000, co jest ewenementem pośród nie tylko polskich teatrów. Wielu widzów było na spektaklu nawet po kilkanaście razy, a jeden z rekordzistów obejrzał przedstawienie Teatru Polskiego aż 32 razy. „Mayday” to historia pechowego taksówkarza-bigamisty, którego szczęśliwe życie u boku dwóch kobiet przerywa niespodziewany wypadek. Następujące po nim lawinowo dziwne zbiegi okoliczności, omyłkowo zrozumiane przez bohaterów wypowiedzi i błędnie zinterpretowane przez nich wydarzenia doprowadzają do absurdalnego zawikłania sytuacji.

21, 22 października, godz. 16.00 "Kołysanki północy" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Nie jest to typowy spektakl, nie jest to typowy koncert, to bardziej muzyczne spotkanie, podczas którego rodzice lub dziadkowie wraz z dziećmi i wnukami będą mogli posłuchać tradycyjnych polskich i skandynawskich kołysanek i aktywnie włączyć się w działanie.

21 października, godz. 11.00, 22 października, godz. 13.00

"Tu rządzą lalki" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Kolejna propozycja dla najnajów, czyli najmłodszych widzów: prosty, urzekający spektakl oparty na dźwiękach, kolorach i kształtach. Wybierz się wraz z dzieckiem na poszukiwanie mamy krokodylka i odkryj najważniejsze słowo na świecie! Wprowadzisz swoją pociechę nie tylko w świat teatru, lecz również w przestrzeń pozytywnych emocji rodzinnych.

22 października, godz. 11.00 "Apetyt na czereśnie" Teatr Kameralny w Szczecinie Perypetie małżeńskie – z cyklu polska literatura dramatyczna w Teatrze Kameralnym. Mężczyzna i Kobieta. Oboje po przejściach. Spotykają się w przedziale pociągu i skazani na wspólną podróż wspominają dobre i złe chwile swoich zakończonych związków, wcielając się w postaci z przeszłości. Dialogi między nimi są nie tylko finezyjne i dowcipne, ale też absolutnie uniwersalne.

20 października, godz. 17.00 "Niecierpki" Teatr Kana

Spektakl opowiada o kondycji psychicznej człowieka i granicach wytrzymałości ludzkiej natury, o mierzeniu się ze skrajnymi sytuacjami stawianymi przez rzeczywistość. Podejmowane w przedstawieniu obszary tematyczne to poczucie samotności, zjawisko tak zwanej „złośliwości rzeczy martwych”, podłość i głupota w zachowaniach i kontaktach międzyludzkich, wszelakie frustracje i stany, w tym różnego rodzaju zaburzenia, o podłożu psychologicznym.

21 października, godz. 19:00, 22 października, godz. 17:00 MENDELSSOHN | BACEWICZ Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie W ramach miesiąca kobiet w Filharmonii, czyli naszego corocznego cyklu FilHERmonia, oddajemy naszą scenę we władanie dwóch niezwykłych kobiet: Jess Gillam – znakomitej brytyjskiej saksofonistki, która jako najmłodsza solistka w historii wystąpiła podczas prestiżowego festiwalu BBC Proms w Londynie i jako jedyna saksofonistka podpisała kontrakt z prestiżową wytwórnią Decca Records, oraz Agaty Zając – jednej z najbardziej utalentowanych dyrygentek młodego pokolenia (rocznik 1995), która zdążyła już prowadzić takie zespoły jak chociażby Athens Philharmonia Orchestra (podczas tournée zespołu w Chinach), a także wiele renomowanych orkiestr w Polsce, jak chociażby Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy Filharmonię Opolską.

20 października, godz. 19:00

POLA Olszewska - Komosiński Zespół POLA tworzą Zofia Olszewska i Piotr Komosiński. Zofia odpowiedzialna za teksty, wokal, delikatne dźwięki pianina i pojawiające się w tle drony oraz Piotr - basista i kontrabasista, który tworzy basową podporę do opowiadanych w utworach historii. Swojej muzyki nie chcą przypisywać do żadnych gatunków muzycznych. Nie należy jej dzielić na utwory, trzeba jej wysłuchać i poczuć na swój sposób, wsłuchać się w teksty, które mają wiele znaczeń zależnych od nastroju odbiorcy. Album "13" przeprowadza nas przez podróż początku i końca kobiecości, od śmierci do narodzin kobiety i mężczyzny. Żałobny, transowy erotyk. Praca nad albumem 13 trwała rok, płyta ukazała się we wrześniu 2022 roku.

20 października 2023, godz. 20.00, winyle.fm, Jagiellońska 86. Wystawa „Jak to z drewnem było” Wystawa „Jak to z drewnem było” po raz pierwszy tak licznie przedstawia dawne narzędzia służące rzemieślnikom: cieślom, stolarzom, bednarzom, do obróbki drewna i wykonywania z niego różnych przedmiotów. Pokazuje także rezultat ich starań: meble, narzędzia rolnicze, wyroby bednarskie i inne wytwory zgromadzone na kolorowym jarmarku, na którym większość rzemieślników zbywała rzeczy wykonane przez siebie. Prezentuje również przedmioty użyteczne i piękne wykonane w drewnie – materiale nieodzownie towarzyszącym nam w wędrówce przez historię.

Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego, wernisaż: 19 października 2023, godzina 18.00.

Szczecin Film Festiwal 2023 Tegoroczny Szczecin Film Festival to filmowa gratka dla miłośników kina. W tym roku sercem festiwalu są Zachodniopomorskie Shorty, podczas których pokażemy najciekawsze produkcje z naszego regionu. Zaplanowaliśmy też szczeciński przedpremierowy pokaz kinowy filmu “KOS” Pawła Maślony, premierę “Podróż dookoła siebie” o liderze zespołu. “Sklep z Ptasimi piórami”. Będzie także projekcja głośnego dokumentu “Twarze Agaty”. A na finał recital Tymoteusza Biesa kompozytora i głównego aktora “Chleba i soli”.

Szczecin Film Festival’23 19-23.10.2023.

"Pchła Szachrajka" Teatru Gwitajcie Klasyka gatunku literatury dla dzieci. Dużo dobrej zabawy dla całej rodziny. Jest w tej „Pchle” dużo śmiechu, kabaretowej satyry i szczęśliwe, choć nieco zaskakujące zakończenie. Wszystko to jednak pełne jest ciepła, liryki, a od czasu do czasu – nauk dla niegrzecznych dzieci. Samo pojawienie się Pchły na scenie wywołuje lawinę śmiechu. I tak jest do końca niemal godzinnego spektaklu.

21 października, godz. 11.00, Scena Nowa Dekadencja.

"Bajki Pana Brzechwy" Teatru Gwitajcie Podczas 45-minutowego spektaklu aktorzy wcielają się w rozmaite postaci, przywdziewając niemal dwadzieścia różnorodnych kostiumów. Spektakl ten z pewnością nie tylko dostarczy niezapomnianych wrażeń najmłodszej widowni, ale także pozwoli dorosłym chociaż na chwilę powrócić we wspomnieniach do czasów beztroskiego dzieciństwa.

21 października, godz. 16.00, Scena Nowa Dekadencja. "Morskie gadki małej piratki" Teatru Gwitajcie Pełna przygód i rozbujana żwawą skocznością żeglarskich piosenek historia dziewczynki, której największą miłością jest morze. Wbrew przeciwnościom losu, z radością podejmuje rozmaite wyzwania, aby spełnić swoje marzenia.

22 października, godz. 12.00, Scena Nowa Dekadencja. Zamkowy Wieczór Książęcy "Mniejsi i pomniejsi, czyli romantyzm zapomniany". W okresie romantyzmu powstało wiele dzieł sztuki, które kształtowały tożsamość narodową i kulturową w Polsce. Nie tak dawno obchodziliśmy 200 lat od wydania „Ballad i romansów” Mickiewicza, zbioru poetyckiego, uznawanego często umownie za początek polskiego romantyzmu. Jednak romantyzm polski to nie tylko wieszczowie narodowi.

Prowadzenie: dr Wojciech Kral, dr Andrzej Wątorski.

22 października, godz. 16.00, Sala Anny Jagiellonki, Zamek.

