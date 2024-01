"Walentynkowe selfie" – konkurs dla zakochanych w Centrum Handlowym Galaxy w Szczecinie! Monika Latkowska

Szukasz wyjątkowego sposobu, aby uczcić miłość z ukochaną osobą? Mamy dla Ciebie doskonałą okazję! Razem z Centrum Handlowym Galaxy ogłaszamy konkurs walentynkowy. Zróbcie wspólnie selfie na wyjątkowej walentynkowej ściance w centrum i wyślij do nas. Do wygrania vouchery o wartości 500 złotych do wykorzystania w centrum handlowym. Akcja trwa od 10 lutego do 20 lutego.