Wakacje w mundurze. Kolejni ochotnicy chcą zostać terytorialsami [ZDJĘCIA]

O godz. 7 bramę 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie-Podjuchach przekroczyli uczestnicy drugiej edycji „Wakacji z WOT”. Na to podstawowe szkolenie, które potrwa 16 dni, Terytorialsi zaprosili szczególnie ludzi młodych, którzy mają wolny czas i mogą go poświęcić na przeszkolenie wojskowe.

I zgodnie z oczekiwaniami, wśród 73 nowych żołnierzy, zdecydowana większość, bo 50 osób, to ludzie młodzi do 23 roku życia. I aż 20 kobiet, co jest już tradycją w 14 ZBOT, w której panie stanowią prawie 25 procent żołnierzy.

Wcieleni pochodzą z całego województwa zachodniopomorskiego, najwięcej, bo 13 osób to mieszkańcy Szczecina, ale aż 7 osób pochodzi ze Szczecinka, 4 osoby ze Stargardu, tyle samo z Koszalina i Kołobrzegu.

Wcieleni do jednostki przeszli procedurę rekrutacyjną, pierwsze przeszkolenia, badania lekarskie, a panowie ustawili się w kolejkę do fryzjera. Wreszcie otrzymali mundury i cały niezbędny sprzęt do służby wojskowej: plecaki, bieliznę, buty itd.