Wagony, lokomotywy, stacje w miniaturze na Wystawie Makiet Kolejowych w Turzynie [ZDJĘCIA] Małgorzata Klimczak

Wystawa Makiet Kolejowych po raz kolejny zawitała do Galerii Turzyn. To atrakcja dla wszystkich miłośników miniaturyzacji, modelarstwa oraz poszukiwaczy niezwykłych wrażeń. To świat pociągów w pigułce.