W województwie zachodniopomorskim zarabia się 9 proc. mniej niż w reszcie kraju

Szczecińska firma LSJ HR Grup opublikowała raport płacowy dla naszego regionu. Dokument powstał po przebadaniu 47 pracodawców ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Badanie eksperci firmy nazwali „Raport płacowy dla stanowisk Blue Collar” (Blue Collar, czyli pracownicy zdobywających kompetencję do danej pracy dopiero, gdy ją podejmują oraz pracownicy niewykwalifikowani). Jak podkreślają twórcy raportu, zebrane dane dotyczą przede wszystkim stanowisk niewymagających wyspecjalizowanych kwalifikacji i doświadczenia. Średnio w każdej firmie tacy pracownicy stanowią 72 proc. załogi. To przede wszystkim magazynierzy, pracownicy produkcji, operatorzy maszyn, a także operatorzy wózków widłowych, którzy w raporcie prezentowani są rozłącznie z uwagi na wymaganą unikatową umiejętność.

Co wynika z badania

- W naszym regionie średnia płaca jest ok. 9 proc. niższa niż w całej Polsce, ale w przypadku niektórych branż średnia jest dużo wyższa niż w innych regionach - mówi Maria Skowrońska z LSJ HR Grup, ekspertka rynku pracy. - To zróżnicowanie jest bardzo widoczne - podkreśla i wskazuje, że województwo zachodniopomorskie ma rentę geograficzną w postaci bliskości Niemiec, co mocno zmienia strukturę zatrudnienia.