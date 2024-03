W walce o mistrzostwo Polki Pogoń Szczecin musi trzymać formę z lutego [ANALIZA]

To, co przed pierwszą wiosenną kolejką wydawało się mało realne dla zdecydowanej większości kibiców - teraz jest jak najbardziej możliwe. Biorąc pod uwagę tylko lutowe mecze to Pogoń zdobyła komplet - 9 punktów. Jej konkurenci w walce o mistrzostwo czy medale: Lech Poznań - 7, Legia Warszawa - 5, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa - po 4, a lider po jesieni Śląsk Wrocław - 1.

Marzec Pogoń rozpoczęła od remisu w Warszawie, ale to był bardzo dobry wynik. Portowcy byli po bardzo ciężkim (i zwycięskim) meczu pucharowym z Lechem Poznań, a Legia stała pod ścianą w lidze. W ostatni weekend przełamał się Śląsk, zapunktował Raków, a Lech i Jagiellonia znów zgubiły punkty. Poniżej aktualna tabela PKO Ekstraklasy:

1. Śląsk Wrocław/23/45/33-18

2. Jagiellonia Białystok/23/42/51-33

3. Pogoń Szczecin/23/40/44-26

4. Lech Poznań/23/40/36-30

5. Raków Częstochowa/22/39/43-25

6. Legia Warszawa/23/38/35-28

7. Górnik Zabrze/23/35/31-27

8. Stal Mielec/23/32/30-32

9. Zagłębie Lubin/23/30/26-36

10. Widzew Łódź/23/28/29-33

11. Radomiak Radom/23/28/26-34

12. Warta Poznań/23/27/23-27

13. Cracovia/23/26/29-30

14. Piast Gliwice/22/25/20-23

15. Korona Kielce/22/22/25-29

16. Puszcza Niepołomice/22/22/30-42

17. Ruch Chorzów/23/18/26-36

18. ŁKS Łódź/23/13/19-47