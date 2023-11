W szpitalu "Zdroje" powstał Pododdział Diabetologiczny. Leczą cukrzycę u dorosłych z zastosowaniem pomp insulinowych

Na świecie co kilka sekund kolejny pacjent słyszy diagnozę: "cukrzyca". Co 10 sekund ktoś umiera z powodu powikłań z nią związanych. Skala zjawiska spowodowała, że cukrzyca uznana została za pierwszą niezakaźną epidemię XXI wieku.

- Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, charakteryzująca się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, wynikającym z upośledzenia wydzielania lub działania insuliny - wyjaśnia dr Marta Kuczak-Wójtowicz, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii szpitala "Zdroje". - Przewlekłe narażenie na wysokie cukry powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych, a co za tym idzie choruje cały organizm. Dlatego powinniśmy traktować cukrzycę jako chorobę naczyniową, która w efekcie prowadzi do uszkodzenia wzroku, nerek, serca i układu nerwowego.