W szczecińskim porcie ma powstać terminal agro. Kiedy planowane jest podpisanie umowy?

Tzw. terminal agro ma postać na Nabrzeżu Norweskim szczecińskiego portu. Obejmie ok. 11 hektarów.

- To odpowiedź portu na oczekiwania rynku. Chcemy zapewnić dodatkowe możliwości przeładunku towarów agro w porcie Szczecin, mamy już zainteresowane firmy. Ale to nie jedyna inwestycja w porcie - wyjaśniał Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA.

Jego zdaniem - impulsem do nowych inwestycji jest zakończone niedawno pogłębienie toru wodnego między Świnoujściem, a Szczecinem do 12,5 metrów. Dzięki temu do obu potów mogą wpływać większe jednostki.

Dlatego w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego trwają prace, które umożliwią cumowanie statków o zanurzeniu 11 metrów i ładunku do 50 tys. ton. z ładunkiem na pokładzie do 50 tys. ton. Na razie rekordzistą jest statek „Kujawy” należący do Polskiej Żeglugi Morskiej. Wpłynął do szczecińskiego portu zanurzony na 9,8 metra.