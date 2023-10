W Policach było wysypisko. Teraz będzie zielony, zadrzewiony teren

W przetargu wpłynęło pięć ofert. Komisja przetargowa bierze pod uwagę nie tylko cenę (60 procent), ale również doświadczenie kadry do realizacji zadania (40 procent). Najtańszą ofertę złożyła warszawska firma Remea (3 996 000 zł), która ma 15 lat doświadczenia w branży. Najwyżej swoje usługi wyceniła poznańska spółka ATP Eko Serwis, bo na 7 290 000 złotych (20 lat doświadczenia).

W zależności od wariantów rekultywacji liczba potrzebnych sadzonek będzie różna. Liczba nasadzonych drzew wyniesie od 6300 do 7300 i krzewów od 10 300 do 15 800 sztuk.

Całkowity koszt przedsięwzięcia (łącznie z uprzątnięciem składowiska) wynosi 29 765 566 zł. Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 25 milionów 300 tysięcy złotych.

Skąd śmieci przy ulicy Kamiennej? Spółka Ecorama opuściła nieruchomość przy ulicy Kamiennej, pozostawiając hałdy śmieci. Wspomniana firma od 2011 roku miała odzyskiwać surowce z odpadów budowlanych, miała także do tej pracy zatrudnić 70 osób. Z czasem jednak było coraz więcej niepokojących sygnałów. Nie było inwestycji, a inspektorzy ochrony środowiska podczas kontroli stwierdzili, że na plac przy ul. Kamiennej trafiają też odpady komunalne. Efekt tych planów, to nie tylko śmieci do wywiezienia, ale również kilkusettysięczne należności spółki wobec powiatu polickiego.