W podziemiach Szczecina płynie gorąca woda. Są chętni by ją wydobywać i grzać nam w domach. Mamy porozumienie w tej sprawie

Według wstępnych badań gorące źródła są na głębokości ok. dwóch kilometrów m.in. w okolicach Pomorzan, niedaleko elektrowni. Szacuje się, że mogłyby dawać ok. 20 MW energii. To ok. jedna czwarta tego, co potrzeba do ogrzania prawobrzeża miasta. W naszym regionie takie ciepłownie z powodzeniem od lat działają w Stargardzie i Pyrzycach.

- Po przeprowadzeniu wstępnych analiz dotyczących wykorzystania źródeł geotermalnych wynika, że jest duży potencjał wykorzystania wód geotermalnych do celu ciepłowniczych mieszkańców Szczecina - uważa Łukasz Białczak, prezes Geotermii Polskiej.

To jedna ze spółek, które w sobotę w urzędzie wojewódzkim w Szczecinie podpisały list intencyjny dotyczący rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Stronami porozumienia są jeszcze PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła i Geotermia Polska. Planują utworzyć spółkę do budowy ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych pochodzących z wnętrza ziemi. Od strony finansowej przedsięwzięcie miałoby wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Sygnatariuszem porozumienia jest też wojewoda zachodniopomorski.