Dorota Konkolewska: Świnoujście zrównoważone, ekologicznie i przyjazne

Świnoujście to mój dom, tu się urodziłam i jestem z nim związana całym moim sercem. Chciałabym aby młodzi ludzie urodzeni tutaj mogli wrócić po zakończeniu edukacji do swoich korzeni, aby rodziny, które założą mogły tutaj znaleźć bezpieczne miejsce, aby to był nadal ich dom. Chcę mieć wpływ na przyszłość tego miasta, być realizatorem tych zmian w sposób ewolucyjny, uwzględniający potrzeby wszystkich mieszkających tu ludzi. Chcę aby było silne. Chcę aby z bogactwa tego miasta zaczęli korzystać mieszkańcy. Dlatego właśnie kandyduję na prezydenta miasta.

Dobrze funkcjonująca rodzina chce bezpieczeństwa i dostępu dla swoich dzieci do żłobków i przedszkoli i choć dzisiaj te potrzeby są zaspokajane to należy pamiętać, że trzeba posiadać potencjał i możliwość szybkiego reagowania na zachodzące, pozytywne zmiany w populacji. Chcę aby funkcjonowały tutaj dobre szkoły z programami kształcenia przygotowującymi do zawodów przyszłości, dla dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz tych z niepełnosprawnościami aby oni również mogli się realizować.