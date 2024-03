W maju uczniowie rozpoczną walkę o wymarzoną szkołę średnią

Pierwszym krokiem podczas rekrutacji do szkoły średniej jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Obowiązuje zasada, że można złożyć wniosek do maksymalnie trzech szkół. Podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej należy przygotować: wniosek o przyjęcie do szkoły, zaświadczenie o wynikach z egzaminu ósmoklasisty, świadectwo ukończenia ósmej klasy.

W przypadku szkół branżowych rekrutacja może wyglądać inaczej w zależności od wybranego kierunku, np. może być wymagane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

W Szczecinie nabór rozpocznie się 10 maja 2024 r. i potrwa do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15. Jednak osoby, które będą ubiegały się o przyjęcie do o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, klasy wstępnej, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, muszą to zrobić wcześnie - do 23 maja 204 r. W tych szkołach będą się odbywały sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych oraz przeprowadzone będą próby sprawności fizycznej do klas sportowych. Potrwają one od 27 maja do 10 czerwca.