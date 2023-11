W jednej ze szczecińskich szkół Sanepid zważył tornistry uczniów [WIDEO]

Akcja ma charter interdyscyplinarny i porusza problem nadmiernego obciążenia kręgosłupa dzieci ciężkimi tornistrami, co skutkuje powstawaniem wad postawy. W aktualnej edycji kampanii Sanepid chce także poznać nawyki żywieniowe uczniów.

O kontynuacji kampanii zdecydowały poprzednie wyniki badań przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. zachodniopomorskiego w 2018 i 2022 roku. Badania te dotyczyły m.in. obciążenia kręgosłupów dzieci ciężkimi pleckami. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wskazują, że waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15 proc. masy ciała ucznia.

- Wspominane badania przeprowadzone w roku 2022 wykazały, że wśród około 9 tys. uczniów klas I-VI szkół podstawowych ok. 57 proc. uczniów dźwiga plecaki przekraczające 10 proc. ich masę ciała, a około 16 proc. uczniów nosi plecaki przekraczające 15 proc. ich masy ciała. Porównanie wyników do tych z 2018 r. pokazuje, że dalszym ciągu to uczniowie klas IV są najbardziej obciążeni nadmierną masą plecaków, bo aż ponad 71 proc. tych uczniów nie spełnia normy wagi plecaka do 10 proc. masy swojego ciała. Dlatego tegoroczna kampania skierowana została właśnie do klas III i IV - mówi Magdalena Stachel, kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia szczecińskiego Sanepidu.