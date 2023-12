W jakiej cenie możemy kupić karpia w najpopularniejszych sklepach w Szczecinie??

I tak w Selgrosie za płat ze skórą zapłacimy 44,99 za kilogram, karp świeży tusza kosztuje 36,99 zł za kilogram, karp świeży dzwonko to koszt 44,99 zł za kilogram, a karp świeży patroszony jest po 27,99 zł za kilogram. Natomiast karp świeży filet ze skórą nacinany kosztuje 49,99 za kilogram. W Intermarche za kilogram karpia świeżego płat trzeba zapłacić 44,99 zł. A w Aldi taki sam płat kosztuje już 44,9 zł za kilogram. Identyczną cenę zapłacimy za płaty z karpia świeżego w Netto.

Z tego samego badania wynika też, że przy zakupie ryby na święta konsumenci pod uwagę cenę ryby ale też formę w jakiej jest sprzedawana. Okazuje się bowiem, że aż dla 70 proc. ważne jest, by była wygodna w dalszej obróbce kulinarnej, dlatego często decydują się np. na płaty, filety czy filety bez ości. A te w sklepach są droższe.

W Biedronce kilogram karpia płat ze skórą kosztuje 34,9 zł za kilogram, a w Lidlu natomiast w środę karp płat ze skórą kosztuje 44,9 zł za kilogram, ale już od czwartku można będzie zapłacić za kilogram tej ryby (oczywiście płat ze skórą) już 34,9 zł za kilogram.28,9 zł za kilogram karpia patroszonego zapłacimy w Carrefourze.

Jakie jeszcze ryby na święta kupują Polacy? Okazuje się, że śledzie lub przetwory śledziowe na swoim stole chętnie widzi 45 proc. z nas, z kolei na dorsza decyduje się 29 proc. Polaków.

Co ciekawe aż dla 87 proc. konsumentów istotne jest to, aby ryba jaka kupują w sklepach nie była rozmrożona, czyli kupując, chcemy mieć pewność, że mamy do czynienia ze świeżym produktem.