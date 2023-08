Uwaga na burze z gradem! Ale weekend w województwie zachodniopomorskim zapowiada się plażowy

Też będzie ciepło, słonecznie. Jednak tylko do południa. Po południu natomiast mogą pojawić się opady deszczu. I to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem. Te opady — podkreślam — mogą się pojawić, ale raczej to będzie słaby deszczyk. W niedzielę w Szczecinie termometry pokazywać nam będą 28 stopni C, nad morzem 26 stopni C.