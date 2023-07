Uwaga kierowcy! Ważne zmiany w ruchu na powstającej S3 pod Świnoujściem

- Kierowcy, wjeżdżając na budowaną S3 od strony Troszyna już na samym początku odcinka muszą liczyć się z tymczasowymi organizacjami ruchu. W tym miejscu należy zjechać z DK3, by ominąć budowany wiadukt w rejonie m. Troszyn. Dalej kierowcy miną powstające przejścia dla zwierząt nad S3 i linią kolejową. W rejonie skrętu do m. Wiejkowo od 24 lipca ruch został skierowany na południową jezdnię nowej S3. Umożliwi to wykonanie kolejnych prac - budowę w miejscu dotychczasowej jezdni DK3 północnej jezdni drogi S3. W miejscowości Recław kierowcy wrócą na dotychczasową DK3. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu sprawi, że będzie można wyjechać z Wolina w kierunku Szczecina przez Recław, co ułatwi komunikację lokalną. Na odcinku za Wolinem kierowcy, jadąc jezdnią równoległą po południowej stronie budowanej S3, muszą pamiętać o dostosowaniu odpowiedniej prędkości do znajdujących się tam zakrętów. Fragmentem przyszłej jezdni S3 jedzie się również w rejonie MOP-u Dargobądz. Również przy miejscowości Dargobądz jedziemy wzdłuż budowanej S3 jezdnią równoległą - wyjaśnia Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.