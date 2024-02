Uniwersytet Szczeciński sprzedaje kamienicę przy al. Wojska Polskiego

Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Szczecin Pogodno i jest znakomicie skomunikowana z pozostałymi dzielnicami Szczecina. Chodzi o teren o powierzchni ok. 1,8 tys. m kw., na którym stoją połączone ze sobą zabytkowe kamienice, w których przed 2018 r. działał Wydział Filologiczny US. Łączna powierzchnia użytkowa w zabudowaniach na sprzedaż to 1865 m kw.

Obiekt uniwersytecki usytuowany przy alei Wojska Polskiego to dwa połączone ze sobą budynki. Po prawej znajduje się wzniesiona w latach siedemdziesiątych XIX w. neoklasyczna willa, natomiast po lewej - o dwa dziesięciolecia późniejsza kamienica nawiązująca stylowo do swojej sąsiadki. Kamienica charakteryzuje się pilastrami międzyokiennymi zdobiącymi pierwsze piętro i dekoracyjnie opracowanymi obramowaniami okiennymi. Willa natomiast ma zryzalitowaną środkową część fasady, mieszczącą taras na poziomie pierwszego piętra.

Nieruchomość położona jest w centrum Szczecina w znakomicie skomunikowanym miejscu, sąsiadujacym z Jasnymi Błoniami. Posiada miejsca parkingowe. Znakomicie nadaje się na prowadzenie w niej działalności gospodarczej.