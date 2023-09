Uniwersytet Szczeciński będzie współpracował z kolejną firmą

Spółka DGS Diagnostics istnieje od 2009 roku i jest światowym liderem w branży diagnostyki słuchu oraz zaburzeń równowagi, a ich produkty i usługi docierają do 130 krajów na całym świecie. Projektuje, produkuje i serwisuje całe spektrum instrumentów w zakresie audiometrii, tympanometrii, ABR, otoemisji akustycznej oraz narządu równowagi. Tworzy urządzenia, za pomocą których na całym świecie diagnozowany jest słuch i dopasowywany odpowiedni aparat, a dzięki ich krzesłom mogą nie tylko zdiagnozować przyczynę zaburzeń równowagi, ale również skutecznie ją leczyć.

Przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego i DGS Diagnostics podczas spotkania wyrazili wolę prowadzenia wspólnych działań w ramach posiadanych uprawnień i możliwości z wykorzystaniem potencjału obu stron. Zamierzają wspierać się wzajemnie w realizacji projektów badawczych i innych naukowych przedsięwzięć oraz współpracować w zakresie realizacji dydaktyki i wspierania aktywności studenckiej.

- To dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że firma DGS Diagnostics chce z nami współpracować. Firma innowacyjna, rozpoznawalna, która stanowi o sile gospodarczej naszego regionu. Nie ukrywajmy, to, czym państwo się zajmujecie, prędzej czy później dotyka każdego człowieka. Macie świetnie rozbudowaną innowacyjność, dzięki czemu możecie jak najlepiej pomagać. Dlatego też rozpoczęta dziś współpraca jest dla Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżnieniem, że kolejna wiodąca firma z naszego regionu, chce i będzie współpracować z naszą uczelnią. Liczę na obustronne i wieloaspektowe efekty podpisanej umowy – powiedział prof. Waldemar Tarczyński, rektor US.