Uczniowie zorganizowali koncert dla Roberta Dymkowskiego

Szkoła zaangażowała w całą inicjatywę Pogoń Szczecin. Cel jest szczytny - zebranie funduszy na leczenie wybitnego piłkarza klubu Pogoń Szczecin - Roberta Dymkowskiego.

- Chciałabym zaznaczyć, iż inicjatywa ta wynika z naszej sympatii do naszej Pogoni. Nie ukrywamy, iż cała społeczność szkolna jest zaangażowana w Pogoń Szczecin. Kadra wraz z uczniami oraz dyrekcją na czele jest obecna na każdym meczu na szczecińskim stadionie - mówi Aleksandra Kurasińska, inicjatorka koncertu.

Inicjatywę poparł zespół Quo Vadis, który wsparł tę szlachetną inicjatywę i podarował swoją najnowszą płytę z autografami oraz jedyną w swoim rodzaju czerwoną koszulkę Quo Vadis na kiermasz.

Robert Dymkowski to jeden z najwybitniejszych napastników w historii piłkarskiej Pogoni Szczecin, do dziś wspominany na stadionie im. Floriana Krygiera. Dziś Dymkowski walczy z nieuleczalną chorobą - stwardnieniem zanikowym bocznym, a środowisko piłkarskie i to lokalne, kiedy tylko może, zbiera pieniądze na jego leczenie.