Uczniowie, rodzice i nauczyciele dostaną wsparcie od specjalistów

Zgodnie z przyjętymi założeniami, powstającym miejskim programem objęci zostaną nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice młodych szczecinian. W ramach programu zrealizowane zostaną między innymi następujące działania: profilaktyka i terapia uzależnień, praca z psychologami i pedagogami, warsztaty kompetencji społecznych oraz tworzenie grup wsparcia rówieśniczego. Planuje się również przygotowanie specjalnych informatorów skierowanych do rodziców szczecińskich uczniów, które będą dotyczyć takich kwestii jak sztuka prowadzenia rozmów z własnymi dziećmi, na co zwracać uwagę w jego szukaniu i przede wszystkim gdzie szukać niezbędnej pomocy. Obecnie trwa opracowywanie szczegółów związanych z realizacją programu.

Część tego typu działań była już prowadzona, ale w przypadku tego programu ma być to robione kompleksowo, włączając w to różne organizacje pozaszkolne. Podczas komisji ds. edukacji do konsultacji włączyli się uczniowie z Młodzieżowej Rady Miasta, którzy opowiadali o problemach młodzieży. To pierwszy etap konsultacji nad programem.