Tylko Flota była smutna po 20. kolejce III ligi piłkarskiej [ZDJĘCIA]

W dużo lepszych humorach mecz zakończył inny wyspiarski zespół – Vineta Wolin. Wikingowie podejmowali wicelidera – Elanę Toruń. Mecz miał różne fazy w pierwszej połowie, ale tuż przed końcem na strzał zdecydował się Szymon Kurczak i zaskoczył bramkarza gości. Torunianie próbowali wyrównać po zmianie stron, ale Vineta utrzymała do końca skromne zwycięstwo. Zmyła plamę za porażkę w pierwszej wiosennej kolejce, a przy okazji pomogła Świtowi Szczecin.

Flota też miała szansę na choćby punkt w derbach regionu i była tego naprawdę bliska. Zaraz na początku spotkania otworzyła wynik, ale równie szybko pozwoliła Błękitnym Stargard wyrównać. Później to gospodarze mieli trochę więc z gry, więcej okazji, ale kibice szykowali się na remis. Końcówka nalażała jednak do Błękitnych. Dwa gole na wagę drugiego wiosennego zwycięstwa.

Świtowcy zaczynając mecz z Notecią Czarnków znali wynik Elany, ale jeszcze musieli to wykorzystać. Grali na sztucznej murawie i widać było, że nie czują się komfortowo. Akcje nie miały odpowiedniej płynności i ułatwiało to grę gościom. W 29. minucie Świt miał rzut rożny. Po nim Szymon Kapelusz uderzył, piłka odbiła się od murawy i wpadła do siatki, choć rywale próbowali ją wybić. Po chwili było 2:0 po rzucie karnym. Podcinka w polu karnym, a sędzia był 5 m od sytuacji i bez wahania wskazał na wapno mimo protestów gości.

Druga połowa wyrównana, Noteć mogła zdobyć kontaktowego gola, ale nie wykorzystała dwóch okazji. I została dobita przez Krzysztofa Ropskiego w ostatniej akcji meczu. Świt powiększył więc przewagę nad wiceliderem w tabeli.