Tydzień Zdrowia Kobiet. Narodowy Fundusz Zdrowia z myślą o paniach

Szczepienie przeciwko HPV wykonywane jest w przychodni POZ u dziecka zdrowego, bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Szczepienie jest dwudawkowe. Odstęp pomiędzy dawkami wynosi od 6 do 12 miesięcy.

Na szczepienie można zapisać dziecko przez Internetowe Konto Pacjenta, przez infolinię 800 100 101 (w godz. od 8 do 18) lub w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Jutro, 5 marca, specjaliści z NFZ mówić będą o profilaktyka 40 Plus.

- Przy naszym mobilnym stanowisku w goleniowskim szpitalu będziemy namawiać do wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych, w tym do pakietu diagnostyki w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS - informuje nasza rozmówczyni. - Liczymy na możliwość rozmowy nie tylko z pacjentami i personelem szpitala. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sposobami na zachowanie zdrowia.