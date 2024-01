Tydzień w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie z okazji 8-lecia powstania [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, 29 stycznia o godz. 17.00 będzie otwarcie wystawy plenerowej „Dziedzictwa Ziem Zachodnich i Północnych” na pl. Solidarności 1 – dachu Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy. To niezwykła podróż po Ziemiach Zachodnich i Północnych. Na wystawie będzie można zobaczyć to, co na tych ziemiach zastano, zajrzeć do walizek z rzeczami przywiezionymi. Widzowie będą mogli zapoznać się z tym, co tu wytworzono, ale też przyjrzeć się temu, co zostało utracone.

24 stycznia o godz. 17.00 i sobotę, 27 stycznia o godz. 12.00 będą pokazy filmu dokumentalnego pt. „Trzy dni w Szczecinie” w reżyserii Lesliego Woodheada. „Trzy dni w Szczecinie” to fabularyzowany dokument, opowiadający o strajku w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego.