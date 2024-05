Trwa rekrutacja dla młodych do projektu edukacyjnego Uniwersytet Pierwszego Wieku

- Celem projektu jest przygotowanie młodych mieszkańców regionu do bycia lokalnym liderem, działaczem Rad Młodzieżowych na wszelkich szczeblach, przez co np. podniesie się poziom zaangażowania społecznego wyjaśnia Małgorzata Sędziak z

Fundacji Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. - Oferta jest skierowana do osób poszukujących nowego celu w życiu, bądź osób które dopiero go szukają. Zależy nam, aby absolwenci UPW stali się lokalnymi liderami, zakładali organizacje/rady młodzieżowe i zachęcali innych do działania mającego na celu budowanie „małej ojczyzny”.