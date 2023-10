Trasę Zamkową czeka duży remont. Ale najpierw The Tall Ship Races 2024

Kilka lat po remoncie nitki wjazdowej, pora na modernizację wyjazdu ze Szczecina.

Warunkiem jest przyznanie 30 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Nieoficjalnie słychać, że projekt złożony przez władze miasta zyskał akceptację komisji oceniającej i tzw. promesa przekazania pieniędzy może być ogłoszona w ciągu najbliższych dni.

Trzydzieści milionów złotych to tylko część pieniędzy potrzebna na inwestycję. Pozostałą kwotę musi zapewnić budżet miasta. Na razie nie wiadomo o jakie pieniądze chodzi. Decydujące będą rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. Dla porównania przebudowa czteropasmowej nitki wjazdowej do Szczecina kosztowała 40 mln zł. To było jednak prawie pięć lat temu. Od tamtej pory ceny materiałów budowlanych i robocizny wzrosły co najmniej o połowę.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestycja mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku, jeszcze przed wielkim zlotem żaglowców The Tall Ship Races.