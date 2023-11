Trafostacja Sztuki obchodzi 10-lecie i robi Antyurodziny

Pierwszym wydarzeniem jest wystawa "Morze sera". To międzynarodowa wystawa badająca związek między trawieniem i śnieniem, aby rzucić wyzwanie współczesnej, przyszłej lub równoległej wyobraźni politycznej Europy. Tytuł zainspirowała paranaukowa teoria, według której spożywanie pewnych gatunków sera miałoby wpływać na intensywność doświadczeń sennych. Idąc tym tropem, ekspozycja skupia się na tym, jak to, co konsumujemy, kształtuje wyobraźnię zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym.

Wystawę można oglądać od 1 grudnia 2023.

Kolejnym wydarzeniem jest wystawa "Freedom to Freedom”, która zostanie otwarta 7 grudnia. "Freedom to Freedom” to wystawa malarstwa kontrowersyjnego artysty światowej sławy Jonathana Meese oraz polskiego twórcy Michała Jankowskiego. Inicjując dialog za pośrednictwem obrazów, Meese i Jankowski nie skupiają się na pojedynczych dziełach - liczy się dla nich skumulowany efekt wzajemnego oddziaływania. Artyści zaburzają porządek symboliczny i doprowadzają do granic absurdu polityczne czy kulturowe hierarchie. Wystawiają czerwone kartki wszelkim ideologiom.