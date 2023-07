TOP 9 wodnych zakątków niedaleko Szczecina. Raj dla miłośników dzikiej przyrody i kajakarzy

Dlaczego te miejsca są tak niezwykłe? Bo żeby do nich dotrzeć trzeba przepłynąć nie tylko przez wszystkie nabrzeża, ale przede wszystkim pokonać wodną trasę wśród dzikiej, nienaruszonej przez człowieka przyrody. A to ma swój urok. Nie tylko zresztą urok, ale i spore szanse na spotkanie bielików, rzadkich białych czapli, a już na pewno tysięcy kaczek. Dlatego też, do tych miejsc w Szczecinie zjeżdżają ornitolodzy z zagranicy.

Według relacji kajakarzy - szczęściarze mogą również zauważyć przepływające z brzegu na brzeg… łosie. W wodzie widzimy wówczas ogromne przemieszczające się poroże.

W każdym z opisanych zakątków jest infrastruktura dla turystów: wiaty, ławki, miejsce do grillowania, kosze na śmieci i przenośne toalety. Przed wyprawa warto sprawdzić trasy wycieczkowe, a także bieżące informacje na temat wskazanych miejsc i warunków. Dzięki temu będzie można odpowiednio się przygotować.