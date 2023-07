Terytorialsi zapraszają na kolejną edycję „Wakacji z WOT” [WIDEO]

Tegoroczne „Wakacje z WOT”, czyli letnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej wystartowały ostatniego dnia czerwca. Było to jedno z najliczniejszych szkoleń podstawowych w historii zachodniopomorskiej brygady OT. I - zgodnie z oczekiwaniami - większość z nowych żołnierzy, którzy wzięli w nim udział to ludzie młodzi, którzy wykorzystali wakacyjną przerwę, by odbyć przeszkolenie wojskowe. Ponad 50 z nich to osoby w wieku do 23 lat czyli uczniowie i studenci. Wśród nich wiele kobiet - to aż co czwarty nowy żołnierz w jednostce.