12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie szkoli ochotników. To już trzeci turnus

- Są z wielu rejonów Polski, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym, ale łączy ich jeden, główny cel – zdecydowali się odbyć szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, aby zasmakować specyfiki służby wojskowej - mówi major Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 SDZ. - W poniedziałek 2 kwietnia br. kilkaset osób przekroczyło bramy koszar 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie i 12 pułku logistycznym w Kołobrzegu. Do 28 kwietnia br. koszary wspomnianych jednostek wojskowych będą ich domem.

W pierwszym dniu zostali wcieleni i przydzieleni do poszczególnych drużyn oraz plutonów, a w drugim dniu otrzymali broń i rozpoczęli szkolenie. Przez niemal cały kwiecień ochotnicy poznają podstawy służby wojskowej. Uczą się więc m.in. budowy oraz zasad użytkowania uzbrojenia, będą uczestniczyć w zajęciach z taktyki, wychowania fizycznego, szkolenia ogniowego, łączności, obrony przed bronią masowego rażenia, obrony przeciwlotniczej, udzielania pierwszej pomocy, regulaminów i musztry. Na początku szkolenia jest sporo teorii, ale główny nacisk jest położony na zajęcia praktyczne, co szczegółowo zweryfikuje ich sprawność i przydatność do dalszej służby.

W tym roku 12 Dywizja Zmechanizowana planuje przeszkolić prawie 4 tysiące ochotników, a kolejne szkolenie zamierza przeprowadzić w terminie od 6 maja do 1 czerwca. W IV turnusie 5 pułk artylerii w Sulechowie oraz 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu przygotowują miejsca dla ochotników, którzy zgłoszą się na odbycie szkolenia podstawowego.